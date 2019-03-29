Власти Крыма через суд потребовали освободить занимаемое ПЦУ здание в Симферополе

Власти Крыма направили в суд иск с требованием освободить находящееся в госсобственности здание в центре Симферополя, которое занимает новая украинская церковная структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), сообщила министр земельных и имущественных отношений Крыма Анна Анюхина.

«Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не привела и не является сейчас на территории Крыма ни плательщиком налогов, нигде на учете органов юстиции не состоит», – сказала Анюхина, добавив, что Минимуществом предъявлен в суд иск об освобождении помещения.

Она уточнила, что религиозная организация еще в украинский период заключила долгосрочный договор аренды на пользование зданием, где сейчас располагается храм. «У нас был срок для того, чтобы все юридические лица привели свои документы в соответствие с законодательством РФ, и он закончился в 2015 году. Все, кто не перерегистрировался, находятся в теневом поле, вне закона», – пояснила Анюхина, передает ТАСС.

При этом она подчеркнула, что власти Крыма не препятствуют украинской религиозной организации перерегистрироваться в российском правовом поле и получить в пользование здание на законных основаниях.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году на полуострове существовало около 15 приходов непризнанного Киевского патриархата, в том числе храм возле Центрального рынка в Симферополе, но к настоящему моменту почти все они закрылись или перешли в структуру Украинской православной церкви Московского патриархата.

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