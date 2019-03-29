Автомобиль УАЗ появился в сериале «Новый папа»

Автомобиль УАЗ «Пикап» задействовали в съемках зарубежного сериала «Новый папа».

Кадры со съемок сериала в Италии опубликовала газета Ilmessaggero.

На них видно, как исполняющий роль главы Католической церкви американский актер Джон Малкович едет на автомобиле, на котором отчетливо виден логотип российского завода.

На заводе УАЗ подтвердили факт сотрудничества с создателями сериала, передает «Российская газета».

Сообщается, что в минувшем году «УАЗ «Пикап» был сертифицирован для итальянского рынка», после чего «создатели сериала обратились за помощью к нашему дилеру в Италии».

«Новый папа» станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» (режиссер Паоло Соррентино), который рассказывает о том, как американский кардинал становится одним из самых молодых Пап Римских в истории. Премьера продолжения запланирована на ноябрь 2019 года.