Поэта Добронравова госпитализировали в Москве

Поэт-песенник Николай Добронравов был госпитализирован в Москве; 90-летнего артиста доставили в клинику из-за ухудшения самочувствия несколько дней назад из-за ухудшения самочувствия.

На данный момент Добронравов проходит лечение в стационаре, передает РЕН-ТВ.

Николай Добронравов является автором стихотворений «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Беловежская пуща». Многие сочинения поэта были положены на музыку и стали популярными песнями.