ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Международного расчетного банка».

Как отмечается на сайте ЦБ, «Международный расчетный банк» специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций.

В деятельности банка установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк не является участником системы страхования вкладов.