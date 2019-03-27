Члены экипажа разбившегося в Казахстане вертолета погибли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что экипаж разбившегося в республике военного вертолета Ми-8 погиб.

«В Кызылординской области потерпел крушение вертолет министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау-Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование», – приводит РИА «Новости» слова президента.

Также Токаев выразил свои соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им материальную помощь.

Напомним, в среду по неизвестным причинам в Казахстане потерпел крушение вертолет МИ-8. На борту находилось 13 человек.