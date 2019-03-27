Военный вертолет разбился в Казахстане

В Кызылординской области Казахстана потерпел крушение вертолет министерства обороны республики МИ-8, есть жертвы, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Нурсултан Нурахметов.

«27 марта в 17.35 (14.35 мск) на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел», – сказал Нурахметов.

В настоящее время выясняются все обстоятельства крушения, передает ТАСС.

В министерстве обороны рассказали, что, по предварительным данным, в результате происшествия есть жертвы.

Позже стало известно, что на борту вертолета находилось 13 человек.