Нефть подорожала на заявлении России о приверженности сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром продолжают позитивную динамику, в том числе благодаря заявлениям России о намерении придерживаться договоренностей о сокращении добычи в рамках ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent подорожали на 22 цента – до 68,19 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на май выросли утром на 9 центов и составили 60,03 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Как сообщил во вторник министр энергетики США Александр Новак, Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс. баррелей в сутки к концу марта. Ранее о планах придерживаться условий соглашения заявляли представители Саудовской Аравии.