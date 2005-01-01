Боец Диас оскорбил Нурмагомедова

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас обвинил в трусости чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Диас опубликовал пост в Instagram, где заявил, что Нурмагомедов избегает боя с ним, потому что боится проигрыша.

«Хабиб испуганно прячется от меня, потому что я выбил из него все дерьмо. Конор Макгрегор уже дважды получил от меня. Где ты, черт возьми, Хабиб?» – написал Диас.

Диас не впервые оскорбляет Нурмагомедова. В январе боец подключился к публичному спору в соцсетях между российским спортсменом и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Тогда Диас оставил в Twitter Нурмагомедова несколько комментариев. «Я дал тебе леща, и твоя команда ничего не сделала мне. Живите с этим ***», – написал Диас.