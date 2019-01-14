Американский боец UFC оскорбил Нурмагомедова

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас оскорбил действующего чемпиона, россиянина Хабиба Нурмагомедова, подключившись к публичному спору в соцсетях между ним и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

12 января Конор написал в Instagram, что Хабиб якобы постоянно ныл во время их боя, даже кода находился в выгодной позиции. Нурмагомедов отреагировал и в Instagram, и в Twitter, напомнив Конору о поражении и отметив: «Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь».

Тогда Нейт Диас оставил в Twitter Нурмагомедова несколько комментариев. «Я дал тебе леща, и твоя команда ничего не сделала мне. Живите с этим ***», – написал Диас. «Ты прятался за охраной и сбежал как трус, это видно на записи. Мы просто разбили твою команду в ту ночь», – возразил в ответ Нурмагомедов. Нейт ответил: «Будь реалистом. Ты знаешь, что произошло. Живи с этим», пишет «Ридус».

Нейт Диас является американцем мексиканского происхождения и успешно выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. У Диаса есть старший брат Ник, который также выступал как профессиональный боец смешанных единоборств в полусреднем и среднем весе, однако был отстранен от соревнований из-за положительного теста на наркотики. Братья Нейт и Ник славятся эпатажными выходками не только за пределами октагона, но и во время боев, провоцируя противников «стоктонскими пощечинами».