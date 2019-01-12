Нурмагомедов напомнил Макгрегору о позоре на всю жизнь

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов напомнил ирландцу Конору Макгрегору о проигранном поединке, разместив фото удушающего приема.

«Ты будешь жить с этим позором всю свою жизнь», – написал Нурмагомедов в Twitter.

Он разместил GIF-изображение с удушающим приемом, который применил во время поединка с ирландцем.

Ранее в субботу Макгрегор рассказывал, какими словами спровоцировал массовую драку 7 октября 2018 года, когда потерпел поражение от российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова.

7 октября Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе.