Режиссера Соловьева экстренно прооперировали

Режиссер Сергей Соловьев, известный по фильмам «АССА и «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» был госпитализирован из-за переутомления, сообщил источник в окружении кинематографиста.

«В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению. Сейчас он находится в больнице, угрозы жизни, по словам врачам, нет», – рассказал собеседник ТАСС.

Он также добавил, что на данный момент режиссера обследуют доктора.

Телеграм-канал Mash утверждает, что у режиссера якобы диагностировали язву желудка и проблемы с сердцем, а в больницу он попал в крайне тяжелом состоянии

По этим данным, врачи прооперировали его и остановили внутреннее кровотечение с помощью прижигания.