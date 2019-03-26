Пресс-секретарь Медведева отреагировал на задержание Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев был проинформирован о задержании экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, сообщил пресс-секретарь главы кабинета министров Олег Осипов.

«Председатель правительства России безусловно в курсе текущей информационной повестки», – передает ТАСС заявление Осипова.

Он отметил, что уголовное дело в отношении Абызова связано не с работой в правительстве, а с его бизнес-деятельностью.

«Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом. При этом, если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь премьера.

Напомним, Абызова задержали в Москве по подозрению в организации преступного сообщества с целью мошенничества. По данным следствия, экс-чиновник вел преступную деятельность с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года и будучи бенефициаром ряда оффшорных коммерческих организаций похищали средства путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые производили и поставляли электроэнергию в Новосибирской области. Похищенные 4 млрд рублей были выведены в полном объеме за рубеж.

Сообщалось, что бывшего министра намеренно «заманили» в Россию оперативники с целью дальнейшего задержания.