Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества заявил, что произведения искусства должны помогать подрастающему поколению постигать противоречия жизни и утверждать идеалы справедливости.

«В России служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия», – сказал президент, передает ТАСС.

Глава государства, говоря о произведениях искусства для детей и юношества, подчеркнул, что они «должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости».

По словам Путина, «у всех сегодняшних лауреатов, а они принадлежат разным поколениям, сильный, волевой характер».

«Этот внутренний стержень, отвага мышления, способность отдавать себя любимому делу отражаются в творчестве каждого из лауреатов», – сказал он, поблагодарив награжденных «за служение отечественной культуре, за блестящие достижения». Президент также поздравил участников церемонии с Днем работника культуры, который отмечается 25 марта, отметив высокую значимость культуры во всех ее проявлениях.

Получивший премию из рук президента архитектор Николай Переслегин заявил, что считает эту награду фиксацией высокого статуса архитектуры в целом. Он отметил большую социальную роль своей профессии, подчеркнув, что, например, в районах города с комфортной средой уровень преступности и даже суицидов ниже, чем в других.

Художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин в свою очередь выразил уверенность, что премия заставит региональные власти чаще обращать внимание на его оркестр, что позволит приобрести для коллектива новые инструменты.

Валентин Урюпин получил премию за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщает RNS.

«Прямым результатом этой премии будет то, что Ростовский оркестр, который пока не всегда находится в центре внимания руководителя нашего региона, и по этим параметрам уступает многим другим региональным коллективам, так вот, наш оркестр очень скоро получит новые инструменты. Это прямой результат премии», - отметил на вручении главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин.

Театральный режиссер Сергей Чехов заметил, что считает награду чем-то вроде трамплина для дальнейшего развития. Он также отметил талант и открытость многих провинциальных актеров, с которыми работает в разных городах. А художник Франческа Ярбусова сказала, что премия стала символом поддержки мультипликации в стране и позволит придать новый импульс развитию этого вида искусства.

«Ни на секунду не сомневаюсь, что вы еще многое сделаете для того, чтобы внести вклад в развитие, как один из лауреатов говорил, нашей большой, огромной российской семьи», – подчеркнул президент, отвечая лауреатам.

По его словам, решение о присуждении премий зафиксировало «тот факт, который признан сотнями тысяч и миллионами людей, ради которых вы работаете».