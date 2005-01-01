Кабмин и нефтяники договорились о заморозке цен на бензин

Кабмин и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо, при этом нормы поставок на внутренний рынок будут уменьшены, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Все принципиальные решения, о которых мы говорили раньше, приняты. Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке», – пояснил Козак, передает ТАСС.

Ранее Козак сообщал о решении правительства продлить соглашение во втором квартале 2019 года. До этого вице-премьер заявлял, что кабмин решил отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты.