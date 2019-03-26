Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 3 копейки – до 64,05 рубля, курс евро снизился на 7 копеек, составив 72,44 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 66,91 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».