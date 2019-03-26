Нефть подорожала на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению добычи

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне усилий стран-участниц альянса ОПЕК+ по сокращению добычи, а также нефтяных санкций против Ирана и Венесуэлы.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,24% – до 66,97 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,77%, составив 59,27 доллара за баррель, передает РИА «Новости».