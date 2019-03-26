Путин и Жээнбеков обсудят статус российской военной базы

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков внесут изменения в соглашение о российской базе на киргизской территории.

Переговоры запланированы на 28 марта. При этом вопрос об открытии второй базы рассматриваться не будет. Об этом на пресс-конференции сообщил завотделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

«В настоящее время готовится протокол об изменении статуса российской военной базы в республике, детали раскрыть не могу, переговоры по данному вопросу продолжаются», - цитирует его ТАСС.

Вопрос об изменении статуса российской военной базы ранее обсуждался за закрытыми дверями в парламенте республики. Госвизит Путина позволит вывести на качественно новый уровень взаимоотношения двух государств, отметил Сыдыков.

Государственный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан намечен на 28 марта 2019 года.

На сегодня в Киргизии действует Объединенная военная база России, в состав которой входят испытательный полигон на озере Иссык-Куль, сейсмостанция в городе Майлуу-Суу (Ошская область), узел связи ВМФ в поселке Чалдыбар (Чуйская область), а также авиабаза в городе Кант (Чуйская область).

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Киргизия периодически говорит о желании получить еще один российский военный объект на своих землях и какая для России может быть выгода от этого.