Владелец «Зимней вишни» за год разбогател на 50 млн долларов

Состояние основного владельца торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова за год с момента пожара в ТЦ, в котором погибли 60 человек, увеличилось на 50 млн долларов.

Сейчас состояние насчитывает 650 млн долларов, пишет Forbes.

«За год, прошедший с пожара, состояние предпринимателя не уменьшилось. В 2018 году Штенгелов впервые вошёл в число 200 богатейших бизнесменов страны - в рейтинге он занял 175 строчку с оценкой состояния в 600 млн долларов. За этот год его состояние выросло на 50 млн долларов», - пишет издание.

Отмечается, что 2018 год оказался самым сложным в карьере Штенгелова в связи с пожаром в «Зимней вишне». Предприниматель являлся совладельцем большей части площадей торгово-развлекательного центра.

Штенгелов является бенефициаром одного из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России – «КДВ групп» (производит «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др.), а также розничной сети «Ярче!».

На момент пожара в ТЦ он был за рубежом, однако включился в процесс оказания помощи пострадавшим. Сумма выплат семьям жертв составила 192 млн рублей.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, владевшей торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше.

Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.