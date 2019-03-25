Ангар с горючим вспыхнул в Подмосковье

Пожар возник в ангаре с горюче-смазочными материалами в Чеховском районе Подмосковья.

«Возгорание возникло в понедельник в 10.03 в деревне Сергеево в Чеховском районе на территории бывшей фермы. Внутри горящего ангара находятся емкости с ГСМ», – сказал источник ТАСС.

Уточняется, что площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв. метров. На месте происшествия работают пожарные. Сведений о пострадавших нет.

В декабре пожар произошел в Петербурге на складе с пиротехникой.