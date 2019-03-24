Мадуро обвинил Гуайдо в попытке убийства президента Венесуэлы

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что венесуэльские военные сорвали план готовившегося на него покушения, которым лично руководил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

По словам Мадуро, покушением на него «лично руководила марионетка дьявола» (так президент Венесуэлы называет лидера оппозиции), передает ТАСС.

«Меня хочет убить североамериканский империализм», – заявил Мадуро.

По его словам, прокуратура «далеко продвинулась в расследовании этого дела» и уже скоро точно будут «новые аресты новых террористов».

На прошлой неделе стало известно, что один из организаторов покушения на Мадуро, совершенного в августе прошлого года при помощи беспилотников, признался американским СМИ, что трижды встречался с представителями Соединенных Штатов.

Ранее Мадуро призвал винить в своей смерти президента США Дональда Трампа и колумбийскую мафию.