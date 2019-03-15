Представители США провели встречи с организаторами покушения на Мадуро

Один из организаторов покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, совершенного в августе с использованием беспилотников, рассказал американским СМИ, что трижды встречался с представителями США.

По его словам, покушение было совершено группой перебежчиков из венесуэльской армии. Тренировки проходили в сельской местности в Колумбии. Организатор покушения заявил, что на покушение решено было пойти после того, как мирным способом «положить конец тирании Мадуро» не удалось, сообщает CNN.

Он признал, что в результате атаки могли погибнуть ни в чем не повинные гражданские лица, но это был риск, на который они «должны были пойти».

При этом организатор покушения утверждает, что власти Колумбии не причастны к покушению. Зато организаторы трижды встречались с несколькими официальными лицами США после попытки убийства Мадуро.

«Они хотели получить информацию, а мы просили кое-что взамен. Они сделали заметки по этому поводу, и мы спросили, смогут ли они помочь. Однако американцы просто ушли со своими заметками и больше никогда не появлялись», – заявил организатор.

Представитель Госдепа отказался комментировать предполагаемые встречи, но подчеркнул, что США выступают за мирный переход власти в Венесуэле.

В начале августа Мадуро обвинил Соединенные Штаты и Колумбию в причастности к покушению на него с помощью нескольких летательных аппаратов со взрывчаткой. Вашингтон не признал своей причастности к инциденту.