Гуайдо рассказал о решимости оппозиции добиваться «политической победы»

Глава оппозиции в Венесуэле Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовы добиваться политической победы и продолжат выходить на улицы до тех пор, пока президент Николас Мадуро не покинет пост.

«Несмотря на все невзгоды, мы будем продолжать выходить на улицы, пока не добьемся прекращения узурпации и не вернем себе свободу. Мы полны решимости добиться окончательной победы», – сообщил Гуайдо, передает ТАСС.

Он также отметил, что не собирается отказываться от своей присяги и готов исполнять обязанности главы государства.

В четверг Гуайдо объявил, что его сторонники занимаются подготовкой операции по захвату власти.

Напомним, 23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и некоторые другие страны признали его временным главой государства.

Действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Эту позицию поддержали Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.