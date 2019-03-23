Российский сноубордист победил в зачете параллельных дисциплин на Кубке мира

Российский сноубордист Андрей Соболев стал победителем в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах.

Соболев занял 14-е место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, проходящем в немецком городе Винтерберг, передает ТАСС.

В общем зачете российский спортсмен набрал 4625 очков, на втором месте оказался сноубордист из Словении Тим Мастнак с результатом 4116 очков, на третьем – итальянец Роланд Фишналлер (3989,40 очков).