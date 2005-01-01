Мединский прокомментировал слова Шнурова о разгоне Минкульта

Министр культуры Владимир Мединский ответил на предложение музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «разогнать Минкульт».

«В отличие от прозвучавших вчера в выступлениях отдельных известных деятелей культуры (утверждений), министерство культуры есть везде, во всех странах», – сказал Мединский о предложении Шнурова, ранее заявившего, что ни в одной «нормальной стране нет министерства культуры», передает РИА «Новости».

«Он не понимает, что говорит. Министерство культуры есть везде. Сложнее найти страну, где нет министерства культуры, департамента культуры, чем страну, где они есть. Я думаю что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет», – добавил министр.

Напомним, Шнуров перед слушаниями в Госдуме по законопроекту «О культуре» заявил: «Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать, как матрос Железняк».