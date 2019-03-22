Терезе Мэй пришлось ужинать в Брюсселе отдельно от других лидеров ЕС

После переговоров в первый день саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза остались недовольны отсутствием о британского премьер-министра Терезы Мэй конкретных планов по решению относительно Brexit.

После переговоров Мэй ужинала отдельно, в то время как лидеры за едой обсуждали общую позицию по проблеме Великобритании, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Daily Mail.

По словам источников, лидеры ЕС были ошеломлены обсуждениями с участием Мэй и описали их как «90 минут ни о чем». Когда британского премьера спросили, что она будет делать, если соглашение о выходе из ЕС снова отвергнут, то она, уверены собеседники издания, «уклонялась от ответов, не имела никакого плана и сама выглядела озадаченной».

По итогам встречи европейские лидеры сделали неутешительные прогнозы. Источник издания Politico рассказал о комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона, который он озвучил после того, как их комнаты вышла Мэй.

«Он сказал, что поначалу думал, что возможность одобрения сделки Мэй палатой общин составляет 10%. Потом он добавил: «Однако после того, как мы выслушали ее, я думаю, что эта вероятность составляет 5%», – рассказал собеседник.

Он добавил, что после этого председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что даже такая оценка «звучит слишком оптимистично».

Напомним, лидеры 27 стран на саммите единогласно приняли решение по отсрочке Brexit.