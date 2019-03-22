Песков переадресовал Госдуме вопрос об отклонении запрета на роскошные машины для чиновников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться в Госдуму за разъяснениями об отклонении запрета на роскошные машины для чиновников.

«Это должна, наверное, все-таки Дума разъяснять. Это не вопрос нашей повестки дня», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к отклонению законопроекта, предлагавшего запретить закупать за счет налогоплательщиков автомобили для чиновников стоимостью более 2 млн рублей. Против выступила фракция «Единая Россия».

Песков подчеркнул, что в компетенцию администрации президента не входит определение стоимости автомобилей, которые закупаются.

В четверг на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 млн рублей. Проект вызвал в зале большую дискуссию, в итоге его отклонили. Депутат от «Единой России» Максимов при обсуждении заметил, что запрет дорогих автомобилей чиновникам льет воду на мельницу ненавистников богатых, успешных людей, передает РИА «Новости».