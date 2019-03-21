Обвиняемый в педофилии в Волгограде отпущен из-под ареста из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд снял выданное ранее постановление об аресте уроженца Азербайджана Хайала Мамедова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Мамедов подал апелляционную жалобу, в которой указал, что при рассмотрении его дела в суде первой инстанции ему не был предоставлен переводчик, хотя обвиняемый подавал ходатайство, говорится на сайте волгоградского областного суда.

Рассмотрев жалобу, областной суд согласился с его доводами, объяснив, что «согласно ч. 2 ст. 18 УК РФ участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть обеспечено право бесплатно пользоваться помощью переводчика». Было установлено, что Мамедов имеет образование всего 3 класса и очень плохо владеет русским языком. Таким образом, отмечается в сообщении, были нарушены права подсудимого «давать показания на родном языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика».

Как сообщает «Волгоградская правда», изнасилование 13-летней школьницы Мамедовым произошло 1 февраля в Городищенском районе Волгоградской области. Со слов девочки, к ней к ней подъехала «Газель», водитель которой попросил показать дорогу. Мамедов посадил школьницу в салон, после чего отвез в безлюдное место, где совершил изнасилование.

При задержании мужчина отрицал свою вину, утверждая, что половая близость с девочкой произошла по взаимному согласию и что он считал ее совершеннолетней. Отмечается, что в ходе следствия Мамедов несколько раз менял показания. В правоохранительных органах сообщают, что обвиняемый после выхода из-под стражи находится под постоянным контролем оперативных служб.

Между тем, по информации «Волгоград онлайн», Мамедов проживает в Волгограде уже около 15 лет и воспитывает двух детей.

В феврале сообщалось об изнасиловании в Петербурге школьницы пятью мужчинами.