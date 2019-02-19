В изнасиловании школьницы в Петербурге заподозрили пятерых мужчин

В Петербурге 17-летнюю школьницу изнасиловали пятеро мужчин, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

27-летний мужчина забрал школьницу после уроков, напоил алкоголем и отвез к себе домой, где были трое его друзей, рассказал источник «Федерального агентства новостей».

Мужчина вступил в половую связь с несовершеннолетней, затем над ней надругались его друзья. После этого злоумышленник вынес девушку на улицу и оставил в сугробе.

Школьницу нашел проезжавший мимо таксист. 36-летний водитель затащил ее в автомобиль, изнасиловал и отнес на автобусную остановку. Утром ей помогли случайные прохожие, которые вызвали медиков.

Девушке поставили диагноз «пневмония», который был спровоцирован длительным пребыванием на улице.

По данным источника, изнасилование инкриминируют только водителю такси. Мужчине, напоившему девушку, предъявлено обвинение только по статье «оставление в опасности». В действиях его приятелей не найдено состава преступления.

В феврале 17-летняя школьница заявила, что ее похитили прямо у ворот школы в Москве и изнасиловали.