Назван срок первого полета новейшего российского самолета

Первый полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Буквально в конце марта – начале апреля самолет должен подняться в воздух, для этого все готово», – сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что проблемы с роторами двигателей полностью решены.

Другой источник в «оборонке» добавил, что в настоящее время на ВАСО в Воронеже, где взлетит Ил-112В, подготовительные работы идут «практически в круглосуточном режиме, без выходных».

По данным источника, в первом полете Ил-112В будет сопровождать Ан-26. «Он будет идти параллельно, на той же высоте и скорости, для сверки параметров работы различных систем», – отметил источник.

Ранее в СМИ появились сообщения о проблемах с двигателем самолета Ил-112В.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В разрабатывается для перевозки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники и личного состава.