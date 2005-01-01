По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по статье о клевете после заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Рогозин подал заявление о клевете и защите чести и достоинства в правоохранительные органы, после подачи документа было возбуждено уголовное дело, сообщил «Коммерсант».

Основанием для возбуждения дела стали статьи интернет-изданий, «выражавшие негативную оценку деятельности господина Рогозина на посту главы госкорпорации».

В Роскосмосе подтвердили факт обращения главы госкорпорации в правоохранительные органы.

По данным издания, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 статьи 128.1 УК («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ»).

По тем же сведениям, этим делом занимается ГУМВД Москвы.

Отмечается, что дело возбудили после обращения Рогозина в Генеральную прокуратуру, которая направила материалы в столичную полицию.

Поводом для расследования стали материалы на сайтах информагентства «Русспресс» и «Компромат-Урал», поясняет издание.