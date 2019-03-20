Лидер сербских радикалов отреагировал на приговор Караджичу

Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель сказал, что Сербии нечего делать в Евросоюзе после пожизненного приговора бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

«Пожизненный приговор экс-президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радовану Караджичу стал сигналом для сербов, что им нечего делать в ЕС», – передает РИА «Новости» слова Шешеля.

Лидер радикалов подчеркнул, что пожизненный приговор Караджичу в очередной продемонстрировал истинное отношение Запада к Сербии

«Это сигнал от американцев и англичан, что ничего не изменилось, они и дальше явно антисербски настроены и продолжают гнуть свою линию. Это приговор всему сербскому народу и его государству», – заявил политик.

«Нам нечего делать в Евросоюзе, нечего ждать от Запада. Там сконцентрированы наши традиционные неприятели. Они в состоянии фальсифицировать исторические факты, выдумывать события, клеветать», – добавил Шешель.

20 марта Международный трибунал ужесточил приговор Караджичу с 40 лет до пожизненного лишения свободы.

В 2016 году Караджич был осужден Международным трибуналом по обвинению в геноциде мусульманского населения.