Медведев провел телефонные переговоры с Назарбаевым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом сообщили в кабмине, передает РИА «Новости».

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, во вторник объявил об уходе в отставку.

Преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он принес присягу народу Казахстана. Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за успешную совместную работу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева, а эксперт оценил перспективы Токаева.