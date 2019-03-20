Спектакль московского театра заподозрили в экстремизме

Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве начали проверку спектакля «Кантград» независимого московского театра «Театр.doc», рассказал источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом в связи с жалобами граждан посетили накануне театральную студию «Дети райка», где артисты «Театра.doc» сегодня должны были играть пьесу «Кантград». Сотрудники правоохранительных органов довели до руководства студии, что проводят проверку спектакля на экстремизм», – передает ТАСС сообщение источника.

Как сказала режиссер спектакля Анастасия Патлай, сотрудники полиции провели беседу с руководством студии «Дети райка» и назвали постановку «неблагонадежной». Режиссер сообщила о переносе показа спектакля в Центр им. Андрея Сахарова, чтобы не создавать лишних проблем для студии.

Патлай при этом отметила, что правоохранители пришли с проверкой без предъявления каких-либо документов, а также опровергла наличие в ее постановке признаков экстремизма.

Сообщается, что «Кантград» – это историческая документальная пьеса, основанная на воспоминаниях советских спецпереселенцев после Великой Отечественной войны. Драма рассказывает об истории любви советского офицера и немки, которую он спасает от выселения.

В прошлом году с просьбой запретить прокат фильма «Матильда» выступали власти Чечни и Дагестана. По мнению руководства кавказских республик, картина оскорбляет чувства верующих.