Японская компания решила прекратить поставки в Россию жизненно важных лекарств

Японская компания Takeda Pharmaceutical с апреля 2019 года прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В письме, опубликованном на сайте Росздравнадзора, компания заверяет, что ситуация не повлияет на обеспечение россиян жизненно важными лекарствами.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения письмо ООО «Такеда Фармасьютикалс» о планируемом прекращении поставок на территорию России лекарственных препаратов: Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед», – говорится в сообщении ведомства.

Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед – противомикробный препарат, а Атенолол Никомед применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, передает ТАСС.

Эти лекарства входят в перечень ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством.

Takeda объясняет свое решение глобальным пересмотром продуктового портфеля компании и необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов.

Подчеркивается, что на территории России зарегистрировано значительное количество идентичных лекарственных препаратов, потому отзыв этих лекарств не окажет влияние на обеспечение пациентов ЖНВЛП.

Уточняется, что компания планирует отозвать регистрационные удостоверения в январе 2024 года.

Ранее стало известно, что в российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Кордарон» (международное непатентованное наименование «Амиодарон»); на рынок медикамент вернется не раньше апреля. Врачи сообщали, что делать в условиях дефицита этого жизненно важного препарата.