Японская компания решила прекратить поставки в Россию жизненно важных лекарств

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20 марта, среда  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Назарбаев прощается, но никуда не уходит

Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...

Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

Глеб Простаков, журналист
Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
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            Японская компания решила прекратить поставки в Россию жизненно важных лекарств

            20 марта 2019, 15:51

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Японская компания Takeda Pharmaceutical с апреля 2019 года прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

            В письме, опубликованном на сайте Росздравнадзора, компания заверяет, что ситуация не повлияет на обеспечение россиян жизненно важными лекарствами.

            «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств и специалистов в области здравоохранения письмо ООО «Такеда Фармасьютикалс» о планируемом прекращении поставок на территорию России лекарственных препаратов: Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед», – говорится в сообщении ведомства.

            Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед – противомикробный препарат, а Атенолол Никомед применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, передает ТАСС.

            Эти лекарства входят в перечень ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством.

            Takeda объясняет свое решение глобальным пересмотром продуктового портфеля компании и необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов.

            Подчеркивается, что на территории России зарегистрировано значительное количество идентичных лекарственных препаратов, потому отзыв этих лекарств не окажет влияние на обеспечение пациентов ЖНВЛП.

            Уточняется, что компания планирует отозвать регистрационные удостоверения в январе 2024 года.

            Ранее стало известно, что в российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Кордарон» (международное непатентованное наименование «Амиодарон»); на рынок медикамент вернется не раньше апреля. Врачи сообщали, что делать в условиях дефицита этого жизненно важного препарата.


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