Врачи сказали, что делать в условиях дефицита жизненно важного кардиопрепарата

Врачи-кардиологи дали ряд советов тем, кто мог остаться без препарата «Кордарон» (международное непатентованное наименование «Амиодарон»), выпускаемого французским производителем и в последнее время пропавшим из российских аптек.

Врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета Антон Родионов написал на своей странице в Facebook, что нужно делать тем, кто принимает «Кордарон». «Обсудите с лечащим врачом тактику лечения и не предпринимайте самостоятельных замен. У амиодарона нет аналогов. Ни один из четырех имеющихся на рынке антиаритмиков (сотагексал, ритмонорм, этацизин, аллапинин) не может полностью заменить кордарон. В некоторых случаях замена может быть опасна», – предупредил специалист.

«Если кордарон назначен по поводу жизнеугрожающей аритмии (желудочковая тахикардия), ищите препарат за границей. Ваша жизнь дороже, чем, скажем, билет до Минска», – отметил он.

«Если кордарон назначен по поводу фибрилляции предсердий, падение его концентрации в крови может привести к возобновлению приступов. Не паникуйте, фибрилляция предсердий – не жизнеугрожающая аритмия. Главное – не забывайте принимать антикоагулянты», – призвал кардиолог.

«Кордарон выводится из организма медленно. В клинически значимой концентрации он может сохраняться до нескольких недель. Если перерыв в приеме составит несколько недель, при возобновлении терапии обсудите с врачом назначение нагрузочной дозы (две-три таблетки в сутки на несколько дней)», – заключил Родионов.

В свою очередь кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в своем Facebook отметил, что ряд пациентов нуждаются в препарате «Кордарон» не меньше, чем диабетики в инсулине. «Громких смертей нет из-за очень длительного периода полувыведения препарата (26-107 дней, то есть после отмены может действовать еще несколько недель)», – пояснил специалист.

«Что делать? Покупать за границей. Выписал своим пациентам уже рецептов шесть на наших бланках – все приняли. «Переключение» на аллапинин, пропафенон, этацизин и другие антиаритмики может быть сопряжено с ростом риска (!) смерти, небольшой доле пациентов может подойти соталол или бета-блокаторы (но они сильно «слабее» и не работают при ряде аритмий)», – сообщил Ашихмин.

«Решение о замене амиодарона на заведомо неоптимальный и потенциально более опасный препарат (например, соталол или бета-блокатор) должен принимать врач с приличным опытом в аритмологии», – подчеркнул кардиолог.

Родионов и Ашихмин сообщают, что препарата, возможно, не будет в аптеках до апреля.

Необходимый для лечения аритмии, в том числе некоторых ее тяжелых разновидностей, «Амиодарон» входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее СМИ сообщили, что в российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева подтвердила ТАСС, что «Амиодарон» действительно отсутствует в аптеках. По ее словам, поставки от производителей ожидаются в начале апреля.

Профессор кафедры профилактической неотложной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов подчеркнул, что «Амиодарон» является эффективным лекарством подобного класса.

По его словам, данный препарат влияет как на желудочковую аритмию, которая может угрожать жизни, так и наджелудочковые нарушения, способные доставлять очень существенный дискомфорт.

«Проблема серьезная, заменить его зачастую просто нечем: можно пытаться заменить его на менее эффективный препарат либо на вообще неэффективный», – заключил профессор.

В компании-производителе сообщили «Российской газете», что перебои в поставках в Россию не связаны с качеством или безопасностью препарата. Там также не подтвердили предположения о затянувшейся перерегистрации в фармкомпании и подчеркнули, что поставки будут возобновлены в ближайшее время. «Лекарство появится у дистрибьюторов в конце марта», – заверил представитель фармпроизводителя.

Между тем, «РГ» отмечает, что 17 московских аптек подтвердили наличие «Амиодарона» российского производства, а также от немецкого и словенского производителей. Кроме того, заказать нужное лекарство можно и через интернет.

Глава Аптечной гильдии Елена Неволина считает, что некорректно говорить о том, что пациенты оказались перед угрозой прекращения лечения. «Препаратов для лечения аритмии много», – заявила она.

«Речь идет о рецептурном препарате, это серьезное лекарство, у него есть ограничения к применению, и принимать его можно только по назначению врача. Но поскольку аналогов на рынке достаточно, доктор всегда может выбрать другое подходящее лекарство, если пациент не может купить оригинальный препарат», – заключила Неволина.