Из российских аптек исчезло лекарство от внезапной смерти

В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, на рынок медикамент вернется не раньше апреля, сообщил заведующий отделением кардиореанимации ​Городской клинической больницы №29 Алексей Эрлих.

Представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок, французской Sanofi, подтвердил РБК, что у компании возникли перебои с поставками в Россию. Следующая поставка назначена только на апрель. Причины перебоев в компании не назвали.

Амиодарон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Препарат борется с нарушениями сердечного ритма и способен предотвратить внезапную смерть. Особенно препарат полезен людям, перенесшим инфаркт миокарда, пациентам со стенокардией, коронарной болезнью сердца, сердечной недостаточностью и т.д.

На российском рынке три основных поставщика амиодарона: Sanofi (54%), белорусский Борисовский завод медицинских препаратов (24%) и российская «Органика» (20%). Как сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, «видимо, так совпало, что с конца 2018 года препарата в аптеках оставалось немного, а перебои Sanofi привели к тому, что пациенты подчистую выбрали весь оставшийся в аптеках амиодарон».

В пресс-службе Борисовского завода медицинских препаратов объяснили, что препарат не производился в течение трех месяцев из-за отсутствия сырья. «В этом месяце будет нарабатываться, в конце марта, соответственно, отгружаться. Я думаю, что в первой половине апреля появится на рынке», – сообщил представитель компании.