Подавляющее большинство россиян одобрили волонтерскую деятельность

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20 марта, среда  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Назарбаев прощается, но никуда не уходит

Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...

Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

Глеб Простаков, журналист
Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария
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            Подавляющее большинство россиян одобрили волонтерскую деятельность

            20 марта 2019, 14:50

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Волонтерскую деятельность одобряют 80% россиян, заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Артем Метелев на пресс-конференции к старту Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019».

            Он напомнил, что 2018 год был объявлен Годом добровольца. В прошлом году, по его словам, в ассоциацию поступило 15 тыс. 839 инициатив, сообщается на портале «Российское образование».

            «Это около 1,5 млн человек. Они касаются всех сфер», – сказал Метелев.

            Он уточнил, что в прошлом году 16 млн рублей было выделено на гранты конкурса, в этом году грантовая поддержка увеличилась до 45 миллионов рублей.

            «Конкурс стартует сегодня, 20 марта. Регистрация продлится до 16 июня. Мы добавили в конкурс заочно-дистанционный этап», – отметил Метелев.

            По его словам, в рамках конкурса также будут предложены тесты на социальную компетенцию.

            «В течение всего года участники конкурса будут выполнять задания. Тысячи мероприятий будут проходить до конца года. Также в пяти регионах мы проведем форумы, где полуфиналисты смогут рассказать о проектах и защитить их», – отметил Метелев.

            Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил, что поддержка волонтерства очень важна.

            «Для нас очень важна поддержка добровольчества и волонтерства, в числе мероприятий по поддержке находятся этот конкурс и форум. Это ключевые мероприятия, они носят имиджевый и мотивационный характер», – сказал Бугаев.

            Он уточнил, что одним из ключевых партнеров конкурса является Ассоциация волонтерских центров.


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