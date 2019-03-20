Подавляющее большинство россиян одобрили волонтерскую деятельность

Волонтерскую деятельность одобряют 80% россиян, заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Артем Метелев на пресс-конференции к старту Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019».

Он напомнил, что 2018 год был объявлен Годом добровольца. В прошлом году, по его словам, в ассоциацию поступило 15 тыс. 839 инициатив, сообщается на портале «Российское образование».

«Это около 1,5 млн человек. Они касаются всех сфер», – сказал Метелев.

Он уточнил, что в прошлом году 16 млн рублей было выделено на гранты конкурса, в этом году грантовая поддержка увеличилась до 45 миллионов рублей.

«Конкурс стартует сегодня, 20 марта. Регистрация продлится до 16 июня. Мы добавили в конкурс заочно-дистанционный этап», – отметил Метелев.

По его словам, в рамках конкурса также будут предложены тесты на социальную компетенцию.

«В течение всего года участники конкурса будут выполнять задания. Тысячи мероприятий будут проходить до конца года. Также в пяти регионах мы проведем форумы, где полуфиналисты смогут рассказать о проектах и защитить их», – отметил Метелев.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев отметил, что поддержка волонтерства очень важна.

«Для нас очень важна поддержка добровольчества и волонтерства, в числе мероприятий по поддержке находятся этот конкурс и форум. Это ключевые мероприятия, они носят имиджевый и мотивационный характер», – сказал Бугаев.

Он уточнил, что одним из ключевых партнеров конкурса является Ассоциация волонтерских центров.