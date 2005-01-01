Медведев поручил заняться переездом министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал целесообразным создание программы по формированию в деловом центре «Москва-Сити» кластера, где разместятся федеральные органы исполнительной власти, до 15 апреля поручено просчитать финансовую модель программы.

«Признать целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им организаций и проведение редевелопмента занимаемых ими объектов недвижимого имущества», – приводит текст поручения Медведева РИА «Новости».

Отмечается, что решение принято с учетом концепции развития центральной части российской столицы.

Минэкономразвития и Росимущество должны вместе с Минфином, правительством Москвы и компанией «Дом.РФ» по итогам обсуждения проанализировать объекты недвижимости, которые сейчас занимают органы власти, а также имущественные комплексы, где можно их разместить. Предложения на этот счет должны быть представлены в правительство до 30 апреля 2019 года.

Также Минэкономразития и Минфин получили поручение вместе с «Дом.РФ» дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса в «Москва-Сити» и представить предложения в правительство с учетом вовлечении в коммерческий оборот имущества, которое будет высвобождено. Срок исполнения поручения – 15 апреля 2019 года.