В Киргизии оценили замену Назарбаева Токаевым

При новом президенте Казахстана дружба между этой страной и Киргизией только укрепится, заявил киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков.

«Глубоко убежден, что стратегическое партнерство, дружба, союзничество и добрососедские отношения Киргизии и Казахстана и далее будут укрепляться совместными усилиями ради благополучия и процветания наших народов», – передает РИА «Новости» слова Жээнбекова.

Он пожелал Касыму-Жомарту Токаеву «крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», а народу Казахстана – процветания и мира.

Токаев уже принес присягу народу республики. Он сменил на посту президента в должности исполняющего обязанности Нурсултана Назарбаева, который руководил Казахстаном почти 30 лет, но накануне объявил об уходе в отставку. Сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева.