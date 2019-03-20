Названы самые посещаемые россиянами страны

Турпоток россиян в Турцию, Грузию, Италию, ОАЭ, Тунис, Венгрию, Катар, Японию, Португалию и на Кубу в 2018 году вырос более чем на 20%, следует из исследования аналитического агентства ТурСтат.

Десятку самых востребованных российскими туристам стран в 2018 году возглавила Турция – 5,7 млн поездок, указывается на сайте ТурСтата.

За ней следуют Абхазия (4,5 млн), Финляндия (3,36 млн), Казахстан (около 3 млн), Украина (2,29 млн), Китай (2,018 млн), Эстония (1,8 млн), Германия (1,3 млн), Грузия (1,23 млн) и Таиланд (1,17 млн поездок).

Отмечается, что турпоток в Турцию за год вырос на 27%.

Также в рейтинге быстрорастущих направлений оказались Грузия, Италия, ОАЭ, Тунис и Армения.

В целом число туристских поездок за рубеж в 2018 году увеличилось на 2,3 млн (или на 5,8%) и составило почти 42 млн.

Ранее стало известно, что турпоток в Крым вырос на 40%.