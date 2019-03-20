Россиян предупредили о гриппе в Европе

В странах Европы регистрируется высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает Роспотребнадзор.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в странах Европейского региона продолжает регистрироваться высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, в структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа А(Н1N1)09».

В 20 странах Европы зафиксировано широкое распространение вирусов гриппа, в 13 странах – региональное, еще в пяти странах – локальное.

Также в пяти странах Европы зарегистрированы спорадические случаи гриппоподобных заболеваний.

Напомним, в феврале стало известно о вспышке гриппа в Европе. Кроме того, заболеваемость гриппом и ОРВИ была превышена в 43 регионах России.