Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, неоднократно заочно осужденный российскими судами, заявил о предъявленном ему Следственным комитетом обвинения в убийстве предпринимателя Александра Перепиличного.

«Следственный комитет России официально обвиняет меня в убийстве информатора Александра Перепиличного в графстве Саррей в 2012 году», – передает ТАСС заявление Браудера.

В интервью газете The Daily Telegraph Браудер назвал выдвинутые против него обвинения в убийстве «абсурдными».

По информации издания, Браудера подозревают в причастности к хищению 5,4 млрд рублей, о котором, как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, знал Перепиличный.

«Логично считать, что Уильям Браудер и его неустановленные сообщники с целью сокрытия хищения совершили убийство Александра Перепиличного, отравив его травяным ядом гельземиум», – приводит издание текст документа.

Напомним, генпрокурор Юрий Чайка заявлял, что Москва не позволит «спокойно спать» основателю фонда Hermitage Capital, которого еще в 2013 году признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.

В ноябре Браудера заподозрили в отравлении Сергея Магнитского боевым ядом. В декабре он был заочно арестован в России по делу об организации преступного сообщества.