В пролетающий над Сочи самолет угодила молния

В пассажирский самолет, пролетавший над Сочи, угодила молния, инцидент произошел ночью 27 февраля, пишут СМИ.

Молния попала в крыло самолета, следовавшего из Москвы, передает РЕН-ТВ.

Электрический разряд попал в самолет, когда борт заходил на посадку, однако приземление прошло благополучно.

Специалисты, осмотревшие лайнер на земле, нашли повреждение законцовки крыла.

В декабре в истребитель Кувейта F-18 Hornet попала молния, инцидент был зафиксирован на видео.