Избившая одноклассниц московская школьница занималась боевыми искусствами

Третьеклассница, которая, предположительно, спровоцировала крупную драку в московской школе, занималась боевыми искусствами, сообщила газете ВЗГЛЯД мать одной из пострадавших девочек Алла Брякина.

Брякина сообщила в интервью газете ВЗГЛЯД, что родители пострадавших детей считают: драку спровоцировала девочка, которую в начале этого учебного года перевели из другой школы.

Девочка уже сменила три школы, и причина этого родителям ее одноклассников неизвестна.

«Эта девочка пришла к нам 4 сентября. И уже в конце сентября учительница писала докладные на имя директора о том, что она может встать во время урока и обозвать учительницу матом, объявить, что «эта школа – говно», – рассказала мать пострадавшей девочки.

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Она добавила, что новенькая «угрожала, что подойдет и стукнет кулаком в живот, потому что, мол, «вы нарушаете мои границы». Педагог же «боялась ей что-нибудь сказать, чтобы не спровоцировать ребенка».

«Дело в том, что эта новая девочка занимается боевыми искусствами. И в этот понедельник она уже возвращается в школу, правда, с условием, что она будет проходить индивидуальное обучение, сидеть в соседнем кабинете. Но на переменах, в столовой дети все равно будут вместе», – заметила Брякина.

Она отметила, что «девочка сильно побила в общей сложности уже 11 человек из класса», но при этом «ничего с ней сделать не могут». Так, директор учебного заведения заявил, что «без разрешения родителей он не может ни перевести новую девочку в другой класс, ни отчислить из школы».

При этом учительница в течение полугода «пыталась погасить вспышки агрессии со стороны новой ученицы, давала необходимые рекомендации родителям по коррекции поведения ребенка, активно работала с девочкой, параллельно ведя полноценный учебный процесс в классе», говорится в открытом письме, составленном родителями учеников класса, где произошел конфликт.

Напомним, что после драки на перемене в одной из школ Дорогомиловского района Москвы четыре ученицы попали в больницу.