Родители пострадавших в школьной драке третьеклассниц вступились за учительницу

Родители третьеклассниц, пострадавших в драке в московской школе, составили открытое письмо, в котором призвали не увольнять учительницу.

Под открытом письмом подписались родители 28 из 30 учеников того класса, где произошел конфликт, рассказала газете ВЗГЛЯД мать одной из учениц.

Родители обратились к администрации школы (с копиями в префектуру, главе столичного департамента образования Исааку Калине, в районное управление СК, и даже председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину) с просьбой не увольнять учительницу, которую, по их мнению, хотят сделать «крайней».

«У нас шикарная учительница, педагог с хорошими знаниями. Однако директор на собрании сказал, что ответственной и виноватой за все будет учитель и ее придется уволить», – рассказала женщина.

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Напомним, что после драки на перемене в одной из школ Дорогомиловского района Москвы четыре ученицы попали в больницу.