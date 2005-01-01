Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

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«Она двум по животу ударила, одной руку вывернула. По словам учительницы, еще одна пострадавшая девочка пришла в школу с замотанной рукой... А у четвертой девочки – сотрясение мозга. Новенькая девочка ее пнула в ухо», – рассказала газете ВЗГЛЯД Алла Брякина, мама одной из школьниц, избитых в «драке третьеклассниц» в столичной школе. Собеседница назвала свою версию причин, побудивших девочку напасть на одноклассниц.
Родители девочек-третьеклассниц, пострадавших в драке в одной из элитных школ в центре Москвы, составили открытое письмо – и под ним подписались родители 28 из 30 учеников того класса, где произошел конфликт. Они обратились к администрации школы (с копиями в префектуру, главе столичного департамента образования Исааку Калине, в районное управление СК, и даже председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину) с простой просьбой: не увольнять учительницу, которую сейчас хотят сделать «крайней» в этой истории.
Напомним, что после драки на перемене четыре девочки попали в больницу: двух третьеклассниц привезли на скорой с закрытыми травмами живота, а у одной из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Родители, подписавшие письмо, считают: драку спровоцировала девочка, которую в начале этого учебного года перевели из другой школы. Зачинщица драки уже сменила три школы, и причина этого родителям ее одноклассников неизвестна, – написала в Facebook мама одной из учениц, Алла Брякина.
«В течение полугода педагог пыталась погасить вспышки агрессии со стороны новой ученицы, давала необходимые рекомендации родителям по коррекции поведения ребенка, активно работала с девочкой, параллельно ведя полноценный учебный процесс в классе», – цитирует Брякина открытое письмо. По словам мамы пострадавшей школьницы, дочь три дня провела в больнице с диагнозом «повреждение внутренних органов», так же, как и другая девочка, пострадавшая в драке.
В открытом письме говорится лишь о намерении отстоять учительницу, на которую сейчас хотят переложить вину за случившееся. Но Брякина от себя добавляет: родители учеников просят – «агрессивную девочку отправить к родителям, чтобы ее довоспитали, если это вообще возможно еще».
Своим мнением по поводу произошедшего инцидента мама пострадавшей девочки поделилась с газетой ВЗГЛЯД. Разговор зашел и о возможных причинах вспышек насилия среди детей.
Алла Брякина (фото: с личной страницы facebook.com)
ВЗГЛЯД: Алла, каково состояние вашей дочери и других детей?
Алла Брякина: Мою дочь уже выписали и вторую девочку с травмой живота – тоже. Она двум по животу ударила, одной руку вывернула. Им вызывали скорую, но от госпитализации эти семьи отказались. По словам учительницы, еще одна пострадавшая девочка пришла в школу с замотанной рукой, то есть проблемы налицо.
А у четвертой девочки – сотрясение мозга. Она еще в больнице находится. Новенькая девочка ее пнула в ухо, есть подозрение на трещину ушной раковины. Дело в том, что эта новая девочка занимается боевыми искусствами. И в этот понедельник она уже возвращается в школу, правда, с условием, что она будет проходить индивидуальное обучение, сидеть в соседнем кабинете. Но на переменах, в столовой дети все равно будут вместе. А дети очень злые сейчас сами по себе. Я не уверена, что наши дети не будут каким-то образом к этой девочке обращаться. Я уверена, ни к чему хорошему это не приведет. И такой исход мне кажется куда хуже.
Ну а пока прокуратура вызвала потерпевших – у которых сотрясение и другие травмы, и мы с мужем уже были в прокуратуре.
ВЗГЛЯД: Как вы считаете, причины произошедшего могут быть в социальных, семейных проблемах?
А. Б.: Есть папа, мама. Она нормально обута, одета. А что у них там внутри происходит, мы не знаем. Видим только их фотографии вместе. Нет признаков, что что-то не так. В целом адекватный нормальный ребенок. Может, внутри семьи какое-то не то воспитание? Когда я спрашивала папу, почему его дочь так себя ведет, он ответил, что его ребенок – лидер по жизни и такими методами отстаивает свои лидерские позиции.
Папа также сказал, что у нее – вспышки агрессии. Как родитель я его понимаю, может, он пытается ее агрессию куда-то перенаправить, но в этом случае не должны страдать чужие дети.
ВЗГЛЯД: То есть проблема в установках, которые дают родители?
А. Б.: Когда она била других детей, она как-то кричала: я вас бью, потому что виноваты ваши родители. Для меня это был шок, откуда девятилетний ребенок мог взять такие слова? Наша учительница тоже не понимает, почему эта девочка так себя ведет.
В общем, у всех дети разные. Но я считаю, родитель обязан заботиться о своем ребенке, чтобы ему было хорошо и вокруг него было все хорошо.
С одной девочкой они домой из школы ходили вместе. И наш папа был свидетелем, слышал, как она признавалась, что очень хочет вернуться в прежнюю школу. Там ей было хорошо, но родители ее туда не пускают. Может, это такой ее протест? Она лупит всех, чтобы вернуться? Мы можем только догадываться.
ВЗГЛЯД: А в классе случались подобные ситуации до того, как к вам перевели новую девочку?
А. Б.: Мы здесь рядом со школой живем. Почти все, кто был вместе в детском садике, перевелись потом автоматом в школу. Чтобы не разрывать коллектив, директор согласился зачислить всех в один класс.
К тому же она не первая новенькая. У нас и в первом классе появлялось несколько новеньких ребят. Кто-то из наших уходил. Все равно сохранялся очень хороший микроклимат в классе.
Эта девочка пришла к нам 4 сентября. И уже в конце сентября учительница писала докладные на имя директора о том, что она может встать во время урока и обозвать учительницу матом, объявить, что «эта школа – говно».
Она угрожала, что подойдет и стукнет кулаком в живот, потому что, мол, «вы нарушаете мои границы». Учительница боялась ей что-нибудь сказать, чтобы не спровоцировать ребенка.
ВЗГЛЯД: Получается, это был не первый случай?
А. Б.: 20 октября был зафиксирован первый инцидент, – она кого-то побила, была жалоба директору. Я узнала об этом, потому что все пишут в общий чат для родителей. Но тогда я не придала значения, думала: ну, дети так выясняют отношения. Мой ребенок вообще с ней поначалу даже дружил. Когда в октябре случился первый инцидент, ее отвели к школьному психологу. Та поговорила и написала заключение, о том, что ей обязательно нужно регулярно посещать психолога.
В ее деле это есть, мы поднимали дело, папа в курсе, он еще приходил в школу и сказал, что будто девочка посещала психолога. Мы этого ни разу не видели. Был вопрос директору о том, что психолог не контролировал этот момент.
То есть предварительное заключение от психолога уже было. Опять же без экспертизы школьный психолог не может утверждать ничего конкретного, а папа отказывался вести дочку на экспертизу. До 12 лет родители сами решают, что можно делать ребенку, а что нельзя, но тут папа был категорически против.
ВЗГЛЯД: Каковы шансы на то, что к вам прислушаются и оставят учительницу? И много ли родителей подписали письмо?
А. Б.: К сожалению, я не надеюсь на это. А ведь у нас шикарная учительница, педагог с хорошими знаниями. Однако директор на собрании сказал, что ответственной и виноватой за все будет учитель и ее придется уволить. Директор еще сказал, что без разрешения родителей он не может ни перевести новую девочку в другой класс, ни отчислить из школы. Хотя девочка сильно побила в общей сложности уже 11 человек из класса. Но ничего с ней сделать не могут.