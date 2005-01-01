Что делать, если полиция не реагирует на насилие в школе?

Блогосферу взбудоражила очередная скандальная история: родители совершили самосуд над школьником, который несколько месяцев безнаказанно терроризировал их детей. Казалось бы, незаконность родительского поступка очевидна. Но, как сказал один из классиков современности, «не всё так однозначно».

Инцидент произошел в Приморском крае, в школе №2 города Большой Камень, где местный пятиклассник регулярно нападал на однокашников, портил их вещи, вымогал деньги и даже приходил в школу с ножом.

Родители пострадавших неоднократно обращались в полицию, а также требовали от директора школы и чиновников краевого департамента образования предпринять соответствующие меры, однако в течение как минимум двух месяцев все вышеперечисленные должностные лица бездействовали.

Чаша терпения родителей переполнилась, когда пятиклассник ударом в живот отправил одноклассницу на больничную койку. Девочку госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки и теперь ребенку требуется транспортировка с последующей операцией во Владивостоке.

Не дождавшись реакции со стороны инстанций, родители собрались и устроили хулигану самосуд, окунув того головой в унитаз в мужском туалете. Причем такой акт возмездия многими соучениками был встречен с восторгом.

И только тут внезапно спохватились все: и полиция, и следственный комитет, и прокуратура, и краевые власти. В итоге участники суда Линча оказались в отделении, после чего было заведено дело по статье «Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений», по которой можно попасть за решетку аж на пару лет.

Теперь каждого родителя мучает вопрос: как быть в ситуации, когда твоего ребенка терроризирует малолетний хулиган, а стражи порядка хронически бездействуют?

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы рекомендуют в таких случаях жаловаться в местные надзорные органы – прежде всего в прокуратуру, которая должна дать соответствующую оценку халатности полицейских. Также следует обратиться с жалобой в суд.

Параллельно с этим стоит обратиться с заявлениями не только в местный департамент образования, но и в аппарат уполномоченного по правам детей при администрации региона.

Также не лишним будет попытка привлечь внимание к ситуации в СМИ и социальных сетях: зачастую давление общественности оказывает куда большее влияние на правоохранителей, нежели использование традиционных бюрократических инструментов, будь то письменные, даже коллективные жалобы.

И, конечно же, ни в коем случае не стоит прибегать к самосуду. Иначе вы не решите проблему по сути, зато усугубите и запутаете ситуацию, как это и случилось в городке Большой Камень, где теперь сыщикам предстоит определить – кого тут в большей степени можно считать жертвой, а кого хулиганом.