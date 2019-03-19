Дело Кокорина и Мамаева передали прокуратуре для обвинительного заключения

Уголовное дело о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева было передано в прокуратуру, об этом сообщил один из адвокатов Кокорина Андрей Ромашов.

«Следователи передали уголовное дело футболистов в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», – рассказал Ромашов, передает ТАСС.

В феврале суд оставил без изменения меру пресечения Кокорину и Мамаеву, оставив их под арестом до 8 апреля.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.