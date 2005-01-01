Отец Началовой выступил с предупреждением

Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян.

Началов заявил, что врачи сделали все от них зависящее, однако произошел сильнейший абсцесс, и сердце Юлии Началовой не справилось, передает «Комсомольская правда».

Он отметил, что певица слишком поздно обратилась за медицинской помощью.

«У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить. А потом уже, когда нога стала опухать и покраснела, вызвали скорую», – рассказал отец артистки.

Началова заболела на фоне повышения уровня сахара в крови – в последние годы у нее развился сахарный диабет.

«Разрезали ногу, почистили. После операции она бодрая была, веселая. Смотрю – она всем уже эсэмэски шлет, улыбается. Она еще пошутила: «Папа, не переживай, петь буду», – рассказал Началов.

«Нельзя заниматься самолечением», – предупредил отец Юлии Началовой.

Напомним, российская певица актриса и телеведущая Юлия Началова умерла в субботу, 16 марта. Врач артистки объяснил ее смерть случайностью.

Похороны артистки состоятся в четверг, 21 марта. Началову похоронят на Троекуровском кладбище.