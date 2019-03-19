Южная Осетия передала Грузии останки семи погибших во время войны 2008 года

Останки семи лиц грузинской национальности, погибших во время войны 2008 года, передала Южная Осетия Грузии через представителей международного комитета Красного Креста, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

До сих пор они считались без вести пропавшими. Останки доставлены в Тбилиси в бюро судмедэкспертизы, после чего будут переданы родственникам.

В свою очередь, Южная Осетия призвала Грузию активизировать выяснение судеб более 150 жителей Южной Осетии, которые без вести пропали в 2008 году, а также во время первого грузино-осетинского конфликта 1989-1992 годов.

Между тем, на брифинге в Тбилиси во вторник пресс-спикер президента Грузии Хатиа Мойсцрапишвили сообщила, что «начата работа над созданием нового переговорного формата высокого уровня», который может быть использован для урегулирования конфликтов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили говорила о том, что Женевский процесс стал малоэффективен. После войны-2008 стороны встречаются в Женеве при международном посредничестве.

Как считают в администрации президента Грузии, новый формат должен обеспечить возможность проведения диалога на высоком политическом уровне. При этом, как подчеркнула Хатиа Мойсцрапишвили, новый формат не заменит международные Женевские дискуссии по безопасности.